В России указали на трещины в отношениях Великобритании и США

В России указали на трещины в отношениях Великобритании и США Келин: трещины в отношениях Великобритании и США расширяются

В отношениях США и Великобритании усиливаются разногласия, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, речь идет о многолетних механизмах взаимодействия.

Есть определенные трещины, которые возникли в отношениях [Великобритании] с Соединенными Штатами, и они быстро расширяются. Здесь идут сбои многолетних механизмов взаимодействия Лондона и Вашингтона. Как дальше будет этот баланс развиваться, пока не очень понятно, — отметил Келин.

Ранее посол заявил, что планы Великобритании по перехвату российских судов являются возвратом в эпоху пиратства. По его словам, правовой нигилизм западных стран достиг «беспрецедентных масштабов». Келин добавил, что Британии следует тщательно обдумать свои действия, прежде чем затевать международные авантюры.

Также российское посольство в Великобритании призвало Лондон прекратить изображать РФ врагом, подчеркнув, что утверждения о якобы угрозе со стороны Москвы лишены оснований. Дипломаты указали, что у России нет планов и причин для военного противоборства с Соединенным Королевством.