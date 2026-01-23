Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 21:46

В России указали на трещины в отношениях Великобритании и США

Келин: трещины в отношениях Великобритании и США расширяются

Андрей Келин Андрей Келин Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

В отношениях США и Великобритании усиливаются разногласия, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, речь идет о многолетних механизмах взаимодействия.

Есть определенные трещины, которые возникли в отношениях [Великобритании] с Соединенными Штатами, и они быстро расширяются. Здесь идут сбои многолетних механизмов взаимодействия Лондона и Вашингтона. Как дальше будет этот баланс развиваться, пока не очень понятно, — отметил Келин.

Ранее посол заявил, что планы Великобритании по перехвату российских судов являются возвратом в эпоху пиратства. По его словам, правовой нигилизм западных стран достиг «беспрецедентных масштабов». Келин добавил, что Британии следует тщательно обдумать свои действия, прежде чем затевать международные авантюры.

Также российское посольство в Великобритании призвало Лондон прекратить изображать РФ врагом, подчеркнув, что утверждения о якобы угрозе со стороны Москвы лишены оснований. Дипломаты указали, что у России нет планов и причин для военного противоборства с Соединенным Королевством.

Великобритания
США
Андрей Келин
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец
Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине
Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком
«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке
Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении
Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира
Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев
ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом
В России указали на трещины в отношениях Великобритании и США
Французы приняли решение по задержанному танкеру
Логины и пароли почти 150 млн человек утекли в Сеть
В Петербурге могут пересмотреть использование реагентов против гололеда
Россиян поймали на продаже наркотиков во Вьетнаме
Отъезд из РФ, «родство» с Долиной, ЦСКА: как живет больной раком Алдонин
Врачи вытащили с того света молодую россиянку после недельной температуры
Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину
В России раскрыли темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в отрасли
Умер легенда спецназа «Альфа»
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.