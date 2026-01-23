Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 23:09

В Киеве начали пылать трансформаторы

В Киеве загорелось сразу несколько трансформаторов

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Киеве загорелось сразу несколько трансформаторов, пишет издание «Страна.ua». Данные об этом поступили минимум из четырех районов города.

В материале говорится, что приходили сведения о подобном возгорании на Оболони. Подробности инцидентов не раскрываются.

До этого вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года. Речь идет о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.

Тем временем стало известно, что в Киеве одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания «Макдоналдс». Причиной стали критические перебои в электроснабжении.

Украина
Киев
возгорания
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о решении FIE по Эстонии из-за россиян
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 января 2026 года
Приметы 24 января — Федосеев день: кто такие трясовицы, как не заболеть
«Остался один вопрос»: Фидан о переговорах по Украине в Абу-Даби
Ад в детстве, тюрьма, любовница Полански: как Кински покорила Голливуд
Внучка Талызиной опубликовала фото в честь дня рождения актрисы
В Самаре из зоопарка сбежало огромное экзотическое животное
Пушилин предсказал рост территории России
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине завершились
В Киеве начали пылать трансформаторы
«Никто дверью не хлопает»: раскрыты детали переговоров в Абу-Даби
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец
Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине
Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком
«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке
Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении
Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира
Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев
ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.