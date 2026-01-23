В Киеве начали пылать трансформаторы В Киеве загорелось сразу несколько трансформаторов

В Киеве загорелось сразу несколько трансформаторов, пишет издание «Страна.ua». Данные об этом поступили минимум из четырех районов города.

В материале говорится, что приходили сведения о подобном возгорании на Оболони. Подробности инцидентов не раскрываются.

До этого вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года. Речь идет о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.

Тем временем стало известно, что в Киеве одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания «Макдоналдс». Причиной стали критические перебои в электроснабжении.