Шмыгаль заявил о серьезнейшей катастрофе в энергетике Украины Шмыгаль: 22 января стало самым тяжелым днем для энергетики Украины с 2022 года

22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр энергетики страны Денис Шмыгаль. Речь идет о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

Сегодня на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов, — написал Шмыгаль

Политик также призвал граждан воздержаться от агрессии в отношении ремонтных бригад, которые, работают круглосуточно для восстановления подачи энергии. Он отметил, что насилие в их адрес недопустимо.

Для сохранения целостности энергосистемы оператор «Укренерго» был вынужден применить специальные аварийные графики отключений, добавил министр. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.