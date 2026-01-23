Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 00:59

Шмыгаль заявил о серьезнейшей катастрофе в энергетике Украины

Шмыгаль: 22 января стало самым тяжелым днем для энергетики Украины с 2022 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр энергетики страны Денис Шмыгаль. Речь идет о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

Сегодня на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов, — написал Шмыгаль

Политик также призвал граждан воздержаться от агрессии в отношении ремонтных бригад, которые, работают круглосуточно для восстановления подачи энергии. Он отметил, что насилие в их адрес недопустимо.

Для сохранения целостности энергосистемы оператор «Укренерго» был вынужден применить специальные аварийные графики отключений, добавил министр. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.

Денис Шмыгаль
Украина
блэкаут
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил продолжение работы над соглашением по Гренландии
Производитель очков Макрона «обогатился» за одни сутки
В Белом доме объяснили, кто «поставил» синяк Трампу
Брежнева на мели: отмена концертов, распродажа вещей — ее примут в РФ?
Шмыгаль заявил о серьезнейшей катастрофе в энергетике Украины
Замкомбата ВСУ уличили в стрельбе и избиении подчиненных
«Искренне надеюсь»: Захарова пошутила про ноту от Британии из-за спектакля
Друга Сырского обвинили в колоссальных потерях среди украинских солдат
Стало известно, что предложат России США и Украина на встрече в ОАЭ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 января 2026 года
Раскрыты авторы иска против банка JP Morgan Chase
Ночные переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле: что обсуждают, кто участвует
Приметы 23 января — Григорий-летоуказатель: предсказание погоды на полгода
Как согреться на улице в лютый мороз: врач назвала лучшие упражнения
Глава управления ФАДН задержан из-за подозрения в должностном преступлении
Серый кардинал или главный аферист России: кем был Борис Березовский
Путин начал встречу в Кремле с Уиткоффом и Кушнером по украинскому вопросу
Курскую область неудачно атаковали десятки дронов ВСУ
Напал со спины и изнасиловал до крови: ужасы дела педофила Иртышова
В Венгрии озвучили, какой миропорядок можно считать неэффективным
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.