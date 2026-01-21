Огонь охватил крупный металлический ангар в Ленобласти

Пожар вспыхнул в крупном металлическом ангаре в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 1,7 тыс. квадратных метров.

На данный момент пожар локализован на площади 1700 кв. м. Работы по тушению продолжаются, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на месте пожара работают около 60 человек, привлечено 17 единиц техники. Информации о пострадавших при возгорании пока не поступало.

Ранее в городе Балаково Саратовской области загорелся пятиэтажный дом. По данным регионального управления Следственного комитета России, в результате погибли два человека. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

До этого еще один пожар вспыхнул в частном доме в станице Холмской в Краснодарском крае в ночь на 20 января. Огонь унес жизнь 45-летней женщины. Кроме того, погибли ее дети в возрасте шести и девяти лет, а также новорожденный внук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.