Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком Жители Подмосковья из-за пробок вынуждены выйти из автобусов и идти пешком

Многочисленные автобусы с пассажирами застряли на трассе М-11 в Подмосковье, не имея возможности проехать, передает MSK1.RU. В результате многие пассажиры оказались вынуждены покинуть транспорт и отправиться дальше пешком.

Отмечается, что особенно сложная ситуация сложилась в районе Долгопрудного, где движение парализовано уже более 40 минут. Также многокилометровая пробка наблюдается на выезде из Москвы в сторону области.

Ранее во Владивостоке во второй раз за день возникли 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу. Интерактивная карта сервиса «Яндекс Пробки» показывала, что почти все основные направления оказались заблокированы. Большая часть территории была окрашена в красный цвет, лишь изредка встречались зеленые и оранжевые участки. В заторе оказались ключевые транспортные артерии: улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, 3-я Рабочая, а также центр города и районы Советский («Вторая Речка») и Чуркин.

До этого на Невском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин. На место аварии оперативно выехали автомобили экстренных служб. Движение в сторону Невы было затруднено. Также сложная дорожная обстановка наблюдалась на Володарском мосту, Народной и Ивановской улицах.