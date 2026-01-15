ДТП парализовало движение на Невском путепроводе в Петербурге

На Невском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает Telegram-канал «78.Новости». На место аварии оперативно прибыли машины экстренных служб.

Затруднено движение в сторону Невы. Также сложная дорожная ситуация отмечена на Володарском мосту, Народной и Ивановской улицах.

Ранее пятилетняя девочка погибла в результате аварии, которую устроил ее отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло в Улуг-Хемском районе Тувы, при этом мужчина был лишен водительских прав. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

До этого сообщалось, что движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» было приостановлено из-за массового ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей. Авария произошла на 679-м километре дороги.

В Зеленоградском районе Калининградской области микроавтобус столкнулся с легковушкой. По данным ГАИ, авария произошла на трассе Калининград — Балтийск. В результате ДТП легковая машина отлетела в кювет.

В городском округе Клин Московской области произошло ДТП с легковушкой и автобусом. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. ДТП произошло на 527-м километре автодороги А-108.