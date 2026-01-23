Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира Мерц: Германия не готова принять структуру управления Совета мира в текущем виде

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неготовности страны принять текущую структуру управления Совета мира, передает Politico. При этом он подчеркнул открытость Берлина к поиску новых форм сотрудничества с Вашингтоном.

В том виде, в котором сейчас создан Совет мира, мы не можем принять его структуру управления в Германии, даже по конституционным соображениям, — сообщил Мерц.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили выделение $1 млрд из незаконно удерживаемых в США активов на нужды Совета мира. Эти средства планируется направить на гуманитарную помощь жителям Палестины.

Позже американский лидер положительно оценил инициативу своего российского коллеги Владимира Путина о внесении РФ взноса в Совет мира в размере $1 млрд из заблокированных активов. Он уточнил, что предложение использовать замороженные на Западе средства является весьма интересным.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что сформированный Соединенными Штатами Совет мира будет заниматься вопросами не только в секторе Газа, но и в других регионах мира. Он отметил, что в рамках текущих усилий уже удалось вернуть домой заложников и почти все тела погибших.