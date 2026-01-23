Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 01:45

«Очень интересно»: Трамп оценил идею Путина о замороженных активах России

Трамп одобрил идею о взносе в Совет мира $1 млрд из заблокированных активов РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу своего российского коллеги Владимира Путина о внесении Россией взноса в Совет мира в размере $1 млрд (77 млрд рублей) из заблокированных активов. По словам республиканца, предложение использовать замороженные на Западе средства является весьма интересным.

Очень интересно <…> он сказал сегодня утром, что собирается войти в Совет мира и внести миллиард долларов. И под использованием своих денег я имею в виду, что в том случае, если он использует свои деньги, то это здорово, заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

Ранее Путин объявил, что Россия готова направить $1 млрд в фонд Совета мира по сектору Газа. По его словам, Москва ожидает, что эти средства пойдут на восстановление анклава и на решение проблем палестинского народа.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать отстаивать свои права на возвращение замороженных за рубежом активов. Он подчеркнул, что власти страны не утратили надежд на их разблокировку и будут использовать для этого все имеющиеся инструменты.

Владимир Путин
Дональд Трамп
замороженные активы
взносы
