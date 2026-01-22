Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 14:31

Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира

Уиткофф: Совет мира будет работать не только в Газе, но и в других регионах

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Сформированный Соединенными Штатами Совет мира будет заниматься вопросами не только в секторе Газа, но и в других регионах мира, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф после церемонии подписания устава этой новой международной структуры. Он отметил, что в рамках текущих усилий уже удалось вернуть домой заложников и почти все тела погибших, передает пресс-служба Белого дома.

Мы вернули домой заложников, все тела, кроме одного, но мы вернем домой и это тело. И, что, пожалуй, самое важное, мы дали надежду на то, что будущее может принести Газе и всем другим местам, где будет действовать Совет мира, — сказал Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал устав Совета мира по урегулированию кризиса в секторе Газа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Помимо этого, в американской администрации объявили его официально учрежденной организацией.

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

США
Стив Уиткофф
сектор Газа
организации
