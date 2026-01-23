Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 21:33

Французы приняли решение по задержанному танкеру

Шедший из России танкер отправили в порт Марселя

Нефтяной танкер, который задержали Военно-морские силы Франции в Средиземном море, направили в порт Марсель-Фос, пишет Agence France-Presse. О том, что французы при поддержке союзников поднялись на борт судна, стало известно 22 января. По предварительной информации, танкер прибудет в порт утром 24 января.

Ожидается, что танкер прибудет в порт Марсель-Фос на юге Франции в субботу утром, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что французские власти не сообщали посольству России в Париже о задержании танкера. Предположительно, судно следовало из Мурманска. Дипломаты рассказали, что теперь предстоит выяснить, были ли среди членов экипажа российские граждане.

До этого президент страны Эммануэль Макрон заявил, что французские военные задержали в нейтральных водах Средиземного моря танкер, который якобы следовал из России. По словам главы государства, в операции участвовали несколько союзников, но он не стал уточнять, кто именно. Макрон добавил, что задержание происходило в открытом море.

