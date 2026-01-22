Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России Макрон: следовавший из России танкер задержали в Средиземном море

Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря танкер, который якобы следовал из России, заявил в соцсети X президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, в операции были также задействованы союзники Парижа.

Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников, — заявил Макрон.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что надеется на освобождение российских моряков с танкера «Маринера» в ближайшее время. Дипломат напомнила, что решение американского лидера Дональда Трампа об освобождении двух российских моряков не приведено в действие.