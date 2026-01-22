В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами ТАСС: Франция не сообщала посольству России о задержании танкера

Французские власти не сообщали посольству России в Париже о задержании танкера, пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство в РФ. Предположительно, как сообщает агентство, судно следовало из Мурманска. Дипломаты рассказали, что теперь предстоит выяснить, были ли среди членов экипажа российские граждане.

Французские власти никак не информировали посольство России ни о факте задержания танкера, ни о составе экипажа этого танкера. В настоящий момент вместе с дипломатами из генконсульства в Марселе выясняем, есть ли среди членов экипажа российские граждане, чтобы оказать необходимое содействие, — рассказали агентству.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы задержали в нейтральных водах Средиземного моря танкер, который якобы следовал из России. По его словам, в операции были также задействованы союзники Парижа, но глава государства не стал уточнять, кто именно.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что российские моряки с танкера «Маринера» будут освобождены в ближайшее время. Дипломат напомнила, что решение американского лидера Дональда Трампа об освобождении членов экипажа никто так и не выполнил.