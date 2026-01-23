Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 22:54

«Никто дверью не хлопает»: раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

ТАСС: участники встречи в Абу-Даби решили продолжить диалог 24 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стороны встречи по Украине, которая проходит в Абу-Даби, согласны продолжить диалог 24 января, сообщил ТАСС. По словам источника, никто из присутствующих «дверью не хлопает».

Согласны, никто дверью не хлопает, — сказал источник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Россию на переговорах в ОАЭ представляют исключительно военные. Однако он не стал уточнять, кто именно полетит в Абу-Даби. Песков обратил внимание и на то, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования, однако на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

Также Песков добавил, что работа по урегулированию конфликта на Украине ведется. Он уточнил: важно привести в исполнение тезисы, которые были озвучены в Анкоридже.

Тем временем в Сети опубликовали первые видеокадры трехсторонней встречи делегаций России, Соединенных Штатов и Украины. На опубликованных кадрах можно увидеть начало рабочей встречи представителей сторон. Конкретные детали и результаты обсуждения пока официально не раскрываются.

Абу-Даби
переговоры
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о решении FIE по Эстонии из-за россиян
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 января 2026 года
Приметы 24 января — Федосеев день: кто такие трясовицы, как не заболеть
«Остался один вопрос»: Фидан о переговорах по Украине в Абу-Даби
Ад в детстве, тюрьма, любовница Полански: как Кински покорила Голливуд
Внучка Талызиной опубликовала фото в честь дня рождения актрисы
В Самаре из зоопарка сбежало огромное экзотическое животное
Пушилин предсказал рост территории России
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине завершились
В Киеве начали пылать трансформаторы
«Никто дверью не хлопает»: раскрыты детали переговоров в Абу-Даби
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец
Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине
Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком
«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке
Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении
Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира
Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев
ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.