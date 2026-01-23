«Никто дверью не хлопает»: раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

Стороны встречи по Украине, которая проходит в Абу-Даби, согласны продолжить диалог 24 января, сообщил ТАСС. По словам источника, никто из присутствующих «дверью не хлопает».

Согласны, никто дверью не хлопает, — сказал источник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Россию на переговорах в ОАЭ представляют исключительно военные. Однако он не стал уточнять, кто именно полетит в Абу-Даби. Песков обратил внимание и на то, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования, однако на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

Также Песков добавил, что работа по урегулированию конфликта на Украине ведется. Он уточнил: важно привести в исполнение тезисы, которые были озвучены в Анкоридже.

Тем временем в Сети опубликовали первые видеокадры трехсторонней встречи делегаций России, Соединенных Штатов и Украины. На опубликованных кадрах можно увидеть начало рабочей встречи представителей сторон. Конкретные детали и результаты обсуждения пока официально не раскрываются.