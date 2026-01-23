Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 22:33

Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине

Песков: работа по урегулированию конфликта на Украине ведется

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа по урегулированию конфликта на Украине ведется, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно сохранить формат, который был сформирован в Анкоридже.

Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована, — отметил представитель Кремля.

Ранее о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ сообщал Sky News. При этом оставалось неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представляют исключительно военные.

Также Песков обратил внимание и на то, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования. Одновременно с этим представитель Кремля отметил, что на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

Тем временем военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов выразил мнение, что российские войска могут полностью освободить Донбасс уже этим летом. По его мнению, в ближайшей перспективе Киеву придется столкнуться с потерей значительных территорий.

