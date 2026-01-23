Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 23:26

Пушилин: территория России к 2050 году может увеличиться

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
К 2050 году территория России может увеличиться, заявил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство». Он подчеркнул, что речь идет не о воинственных устремлениях, а о добровольном присоединении других государств.

Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это мое мнение, — заявил Пушилин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде показал свою безграмотность, когда рассказал о путешествии викингов по территории нынешней Украины, якобы доплывших до таких городов, как Днепр, Запорожье и Херсон, около 1000 лет назад. Дипломат уточнила, что указанные города были основаны Российской империей лишь в XVIII веке.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования. При этом представитель Кремля отметил, что на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

Россия
Денис Пушилин
ДНР
территории
