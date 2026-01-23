Отъезд из РФ, «родство» с Долиной, ЦСКА: как живет больной раком Алдонин

Супруга больного раком футболиста Евгения Алдонина Ольга обратилась к нему в социальных сетях по случаю его дня рождения. Что известно о его лечении, каковы шансы на выздоровление Алдонина?

Где сейчас Алдонин

22 января экс-капитану ЦСКА и сборной России исполнилось 46 лет. Супруга тепло поздравила Алдонина и сообщила, что дети соскучились по отцу, пока тот проходит лечение от онкологического заболевания в Германии.

«С днем рождения, все скажу лично», — пообещала Ольга.

О диагнозе спортсмена — раке поджелудочной железы — стало известно после того, как Российская премьер-лига объявила сбор средств на дорогостоящую терапию. Алдонин находится за границей под наблюдением специалистов, в то время как в России у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Евгений поддерживает связь с коллегами и сохраняет оптимистичный настрой. Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев заявил, что спортсмен, несмотря на борьбу с раком, «держится молодцом».

«Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю. Машина! Я уверен, что он справится. И мы еще не раз сыграем и в футбол, и в падел», — отметил Сычев.

Есть ли у Алдонина шансы на выздоровление

Алдонин в ноябре 2025 года выразил надежду на выздоровление и подтвердил, что у него есть шансы на ремиссию. Его слова передал комментатор Андрей Шнякин.

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем, под надзором классных спецов, передаю его слова: „Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь“», — сказано в посте.

Евгений Алдонин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru отметил, что рак поджелудочной обычно плохо поддается лечению.

«Он редко диагностируется на ранней стадии, так как орган расположен достаточно глубоко и с разных сторон закрыт брюшинным пространством, кишечником и так далее. Причин появления этого рака много. Первое — это, конечно, генетически определенная предрасположенность», — рассказал Черемушкин.

Он подчеркнул, что поджелудочная железа производит высокоактивные ферменты, а ее клетки проявляют значительную устойчивость к терапевтическим методам. По словам онколога, достичь положительного эффекта от лечения крайне сложно, а проведение радикальной хирургической операции технически затруднительно.

Что известно о личной жизни Алдонина

У Алдонина трое детей: Вера, появившаяся на свет в браке с певицей Юлией Началовой, а также сын Артем и дочь Анжелика от второго брака с женщиной по имени Ольга.

После смерти Юлии Началовой в марте 2019 года Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, родителями Юлии, Виктором и Таисией Началовыми. Алдонин при этом продолжал поддерживать дочь. Сообщалось, что заботилась о девочке и ее крестная мать — певица Лариса Долина. Сейчас Вера совершеннолетняя, она учится на втором курсе ВГИКа.

Евгений Алдонин и Юлия Началова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Чем известен Алдонин

Алдонин родился 22 января 1980 года в крымском городе Алупка. Детство Евгения прошло у моря, с мячом в руках. Он занимался в местной ДЮСШ, пробуя и настольный теннис.

В 16 лет скауты «Ротора» из Волгограда заметили талант. Переезд в интернат стал стартом карьеры: дебют в «Роторе-2» в 1997-м, основа с 2000-го. За это время — 102 матча, 7 голов. Здесь он вырос в опорного полузащитника, дважды попав в топ-33 чемпионата.

Переход в ЦСКА в 2004-м стал прорывом. За восемь сезонов (с арендой) — 315 матчей, 13 голов. В «золотой эре» армейцев его роль огромна: два чемпионства России (2005, 2006), пять Кубков страны, победа в Кубке УЕФА — 2005. Алдонин забил «Партизану» и вышел в финале против «Спортинга» (3:1).

Алдонин играл в составе «Волги» Нижний Новгород в 2013-2014-м — 17 матчей с Сычевым и Дмитрием Булыкиным, дошел с клубом до полуфинала Кубка России. В сборной с 2002 по 2007 годы провел 29 игр, был на Евро-2004, капитаном четыре раза. Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк хвалил футболиста за лидерство.

