01 декабря 2025 в 14:09

Онколог рассказал о виде рака, от которого страдает Алдонин

Онколог Черемушкин: рак поджелудочной железы передается генетически

Рак поджелудочной железы, обнаруженный у бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, зачастую передается генетически, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, заболевание трудно поддается лечению из-за своей устойчивости и сложности проведения операций.

Рак поджелудочной обычно плохо поддается лечению. Потому что он редко диагностируется на ранней стадии, так как орган расположен достаточно глубоко и с разных сторон закрыт брюшинным пространством, кишечником и так далее. Причин появления этого рака достаточно много. Первое, это, конечно, генетически определенная предрасположенность, — поделился Черемушкин.

Он подчеркнул, что поджелудочная железа производит высокоактивные ферменты, а ее клетки проявляют значительную устойчивость к терапевтическим методам. По словам онколога, достичь положительного эффекта от лечения крайне сложно, а проведение радикальной хирургической операции технически затруднительно.

Нужно делать резекцию органов, соединяясь с кишечной трубкой, там двенадцатиперстная кишка, желудок, желчевыводящие протоки, протоки поджелудочной железы, очень сложная анатомическая операция. Лучевая терапия и химиотерапия зачастую не очень эффективны при этой болезни. Таргетная терапия здесь тоже не очень хорошо себя показала. Безусловно, методы борьбы есть, и кому-то они помогают. Так что нельзя сдаваться и падать духом. Всегда есть шанс на чудо, — заключил Черемушкин.

Ранее Алдонин выразил надежду на выздоровление и подтвердил возможность ремиссии. В настоящее время спортсмен проходит лечение в немецкой клинике.

