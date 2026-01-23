Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении

Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С сегодняшнего дня он будет не только руководить Театром на Малой Бронной и театром-сценой «Мельников», но и курировать деятельность одного из самых престижных театральных вузов России. Что говорят о назначении Богомолова на пост и. о. директора Школы-студии МХАТ, сможет ли он заменить умершего Игоря Золотовицкого, которого и студенты, и преподаватели боготворили, — в материале NEWS.ru.

Что известно о назначении Богомолова

Ректор Школы-студии МХАТ, актер театра и кино, педагог Игорь Золотовицкий умер 14 января от онкологии. Для многих его смерть была неожиданной: Золотовицкий не любил жаловаться, о его болезни знали только самые близкие.

17 января в МХТ им. Чехова простились с Игорем Яковлевичем, собрались его родственники, друзья, коллеги, преподаватели Школы-студии и студенты. Все отмечали, что Золотовицкого уважали и любили: он был человеком легким, с чувством юмора, отзывчивым и добрым, студенты же его просто обожали. Многие переживали, что найти преемника аналогичных профессиональных и человеческих качеств будет сложно.

Цветы у портрета заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

23 января министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что режиссер театра и кино Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что Богомолов является не только руководителем двух театров, но также драматургом и поэтом. «Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — написала Любимова.

Чем известен Богомолов

Константин Богомолов — сын известного кинокритика Юрия Богомолова. В юности увлекался написанием стихом, окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова, позже получил второе образование — в ГИТИСе (курс Андрея Гончарова).

Богомолов служил в Московском театре Олега Табакова, работал помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова, режиссером театра «Ленком». Он известен своей эпатажностью в начале карьеры, его спектакли даже требовали запретить. К примеру, в спектакле «Идеальный муж. Комедия» в одной из сцен была подвешена к потолку в виде распятия голая женщина. А в спектакле «Гаргантюа и Пантагрюэль» по мотивам романа Рабле он исследует феномен телесности и один из персонажей носит имя Какашка.

В 2018 году Богомолов дебютировал как кинорежиссер, сняв сериал «Содержанки» о нравах богемы, лента изобилует сценами сексуального содержания. Сериал был обсуждаемым и имел высокие рейтинги, его продлили на несколько сезонов.

Актеры Игорь Микурбанов и Марина Зудина в сцене из спектакля «Идеальный муж. Комедия» в МХТ им. А. П. Чехова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

С 2019 года Константин Юрьевич работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, с 2024-го — также худруком театра-сцены «Мельников». С этим он совмещает и педагогическую деятельностью — ведет мастер-классы в Московской школе нового кино, преподает в ГИТИСе основы режиссерского мастерства.

Первым браком он был женат на актрисе Дарье Мороз, которую активно задействовал в театральных постановках. В 2019-м сочетался браком с телеведущей Ксенией Собчак. Свадьба была организована в эпатажном стиле: молодые приехали в ЗАГС на катафалке. Богомолов и Собчак практикуют так называемый гостевой брак, с проживанием отдельно друг от друга.

Почему назначение Богомолова стало шоком

После смерти Золотовицкого звучали предположения, что ректором, вероятнее всего, назначат Владимира Машкова или Дмитрия Певцова. Марина Райкина в разговоре с NEWS.ru сообщила, что для педагогов Школы-студии МХАТ и для всей театральной Москвы назначение Богомолова на пост и. о. ректора стало неожиданным.

«Богомолов — выпускник ГИТИСа, а не Школы-студии МХАТ. А ведь в образовательной театральной системе назначение на должность руководителя предполагает воспитанника той или иной театральный школы, потому что он знает традиции, основы системы обучения. С другой стороны, Богомолов имеет прямое отношение к МХТ им. Чехова, на сцене которого с успехом идут его спектакли. У него не было ни одной неуспешной работы, на некоторые до сих пор очень трудно попасть», — сказала театральный критик.

Режиссер спектакля «Летучий голландец» Константин Богомолов во время показа в театре «Новая опера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Критик Александр Шпагин также удивился новому назначению. По его словам, не совсем понятно, зачем это нужно самому Богомолову, человеку очень занятому и востребованному.

По словам Шпагина, ректор Школы-студии необязательно должен быть известным деятелем культуры, однако обязан являться хорошим администратором. Работа скучная, административная, уточнил собеседник. «Золотовицкий стал ректором, потому что в начале своей карьеры мало снимался, нужны были деньги — стал преподавать и втянулся. Преподавателем он был замечательным, его все любили, постепенно стал ректором. Примерно такая же история была и с Евгением Князевым (ректор Театрального института имени Бориса Щукина. — NEWS.ru). А Богомолову зачем это надо, не очень понимаю. Может быть, ради престижа», — предположил Александр Владимирович.

Кинокритик также выразил мнение, что, возможно, Богомолов будет занимать пост реактора де-юре, тогда как де-факто выполнять обязанности руководителя будет кто-то другой, например его заместитель. Тем более что административной работы в Школе-студии МХАТ действительно много, отметил Шпагин.

Райкина не согласна с тем, что Богомолов сильно перегружен и из-за этого ему будет сложно выполнять обязанности ректора. Она привела в пример Владимира Машкова, который возглавляет два театра и Союз театральных деятелей, и Евгения Герасимова — он руководит двумя театрами и вместе с тем является депутатом Московской городской думы.

«Богомолов — самый молодой из них, у него много энергии и, главное, есть педагогический потенциал. Он умет работать с артистами, воспитывать их», — подчеркнула Райкина.

Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сможет ли Богомолов заменить Золотовицкого

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с NEWS.ru отметил, что Богомолов однозначно достоин назначения на новую должность: он талантливый педагог и лидер. При этом Заславский выразил обеспокоенность тем, что у Богомолова очень большая нагрузка.

«Нас, конечно, волнует его обучение студентов у нас в ГИТИСе, магистратура. Для нас очень важно, чтобы он свою педагогическую миссию не бросил на полпути, потому что я представляю, какие сейчас заботы ложатся на его плечи», — сказал Заславский.

Режиссер Малого театра Андрей Житинкин поздравил Богомолова с должностью, назвав назначение правильным. Он вспомнил, что в последнее время Богомолов очень много говорил о пробелах в театральном образовании. «Так что теперь ему карты в руки. Я хочу ему пожелать терпения: потому что новая должность заберет огромное количество времени. Если раньше он мог ставить в разных театрах и у него всегда было много постановок, то теперь будет буквально больше половины времени занимать институт», — предсказал народный артист России.

Говорить о том, приняли ли Богомолова студенты и преподавательский коллектив, можно будет только спустя какое-то время, отметила Марина Райкина. По ее словам, все шансы у Богомолова для этого есть: он современный, умный и с хорошим вкусом.

