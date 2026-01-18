«Жлобство»: Собчак «разгромила» сервис фешенебельного отеля в Париже Собчак пришла в ярость от сервиса, питания и размера номера в парижском отеле

Журналистка Ксения Собчак по пути в Куршевель сделала остановку в Париже и поселилась в пятизвездочном Hôtel de Crillon рядом с Елисейскими Полями. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она разместила разгромный отзыв о сервисе, питании и размере номера.

Жлобство. Иначе не назовешь. Малюсенькая комнатка. Что за зал? У меня дома больше, — написала она.

Сервис, по словам Собчак, разочаровал и во время завтрака. Ассистент отправился выполнять заказ на зеленый сок из яблок, огурцов, сельдерея, имбиря, петрушки и шпината, однако в итоге ей подали салат айсберг, который она считает бесполезным для пищеварения. Кроме того, журналистке не понравилась комната с тропическим душем, в которой не было вытяжки.

Дизайн фантастический, но экономить на вытяжке и охлаждении комнаты нельзя! 148 вариантов душа — сверху, отсюда, еще какие‑нибудь струи, но ни одного нормального, полноценного душа, — пожаловалась она.

