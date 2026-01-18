Отдых в элитных отелях ОАЭ обернулся для туристов кошмаром

Гости элитных пятизвездочных отелей в Объединенных Арабских Эмиратах столкнулись с нападением клопов, передает Telegram-канал SHOT. Пострадавшие жалуются на сильный зуд и сыпь, обвиняя персонал отелей в халатности — сотрудники вовремя не меняли постельное белье, что привело к размножению насекомых.

Так, мать с 11-летней дочерью из Истры прилетели в роскошный отель на первой линии моря Fujairah Rotana Resort & Spa. Уже после первого дня отдыха на их теле появились укусы, через несколько дней зуд стал нестерпимым. В постели Анастасия обнаружила клопов и сразу сообщила персоналу, однако администрация отреагировала лишь за день до отъезда, переселив их в другой номер. Другая пара столкнулась с клопами в Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah.

Ранее стало известно, что турист подхватил опасную инфекцию после обряда в священном источнике на Бали и год боролся с последствиями. Спустя полгода после купания в водном храме «Тирта Эмпул» на его коже появились обильные высыпания, включая крапивницу, нестерпимый зуд и акне.