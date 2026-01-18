Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 13:58

Отдых в элитных отелях ОАЭ обернулся для туристов кошмаром

SHOT: российские туристы пострадали от клопов в люксовых отелях ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Гости элитных пятизвездочных отелей в Объединенных Арабских Эмиратах столкнулись с нападением клопов, передает Telegram-канал SHOT. Пострадавшие жалуются на сильный зуд и сыпь, обвиняя персонал отелей в халатности — сотрудники вовремя не меняли постельное белье, что привело к размножению насекомых.

Так, мать с 11-летней дочерью из Истры прилетели в роскошный отель на первой линии моря Fujairah Rotana Resort & Spa. Уже после первого дня отдыха на их теле появились укусы, через несколько дней зуд стал нестерпимым. В постели Анастасия обнаружила клопов и сразу сообщила персоналу, однако администрация отреагировала лишь за день до отъезда, переселив их в другой номер. Другая пара столкнулась с клопами в Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah.

Ранее стало известно, что турист подхватил опасную инфекцию после обряда в священном источнике на Бали и год боролся с последствиями. Спустя полгода после купания в водном храме «Тирта Эмпул» на его коже появились обильные высыпания, включая крапивницу, нестерпимый зуд и акне.

ОАЭ
туристы
туризм
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть дочки, секрет стройности, театр: как живет актриса Елена Захарова
Названа дата начала астрономической весны
В России хотят поменять закон о садоводствах
«Это реальная угроза»: жителям Киева посоветовали искать новые дома
Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком
Четырехлетний мальчик захлебнулся в бассейне в сауне
Как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут
«Печень прострелим»: беженка сообщила об угрозах украинских «Белых ангелов»
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа из-за Гренландии
Новый коррупционный скандал разгорелся вокруг друга детства Зеленского
В деле о растрате экс-ректора и проректора БФУ появились новые детали
Брухунова показала, как проводит вечера с Петросяном
Горбачева оголилась для фото, чтобы показать себя в новом весе
«Только в радость!»: Норштейн сам убрал снег у своего дома
В ГД рассказали о правилах авиаперелетов, которые вступят в силу с 1 марта
«Произошло самое страшное»: Гладков сообщил о новом ударе ВСУ
Таксист спас замерзающего посреди трассы пенсионера
Что делать, если обгорел на солнце: экстренные советы для спасения кожи
«Когда-то она была нашей»: в Британии захотели выкупить США обратно
Глыба едва не убила россиянку с малышкой в коляске
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.