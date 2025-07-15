Смерть отца, съемки обнаженной, Богомолов: как живет Дарья Мороз

Актриса Дарья Мороз прокомментировала смерть своего отца, режиссера и продюсера Юрия Мороза. Что она сказала и как живет Дарья Мороз?

Как Мороз отреагировала на смерть отца

14 июля стало известно, что на 69-м году жизни ушел из жизни Юрий Мороз. По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, он скончался в результате болезни.

«Он умер сегодня ночью. Да, он болел», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Мороз боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. По его данным, незадолго до смерти врачи присвоили ему паллиативный статус.

Его дочь от первого брака Дарья Мороз отреагировала на смерть отца в соцсети.

«Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Папася Юрася. Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек!» — написала актриса.

Она также объявила, что гражданская панихида состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ № 1 в 10:00 мск. Отпевание режиссера пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12:30, но только для родных и близких.

Дарья появилась на свет в браке Мороза с актрисой Мариной Левтовой. В феврале 2000 года Левтова погибла, ударившись головой о дерево во время катания на снегоходе, дочь получила травмы, но осталась жива.

Российская актриса Дарья Мороз с родителями Мариной Левтовой (1959–2000) и Юрием Морозом дома. Февраль 1999 года. Россия Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Режиссер Юрий Мороз с дочерью Дарьей на церемонии открытия XIX кинофестиваля «Кинотавр», 2008 год Фото: Матыцин Валерий/ИТАР-ТАСС Кинорежиссер Юрий Мороз во время капустника 13-й ежегодной театральной премии «Чайка» в столичном клубе «Кино», 2008 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Российский режиссер Юрий Мороз с супругой актрисой Викторией Исаковой на 64-м Каннском кинофестивале, 2011 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Виктория Исакова и режиссер Юрий Мороз на открытии 36-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2014 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Юрий Мороз перед премьерой фильма «Год литературы» на 27-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2016 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова (слева направо) на церемонии открытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон — 2023» на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Юрий Мороз, 2024 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Председатель жюри конкурса российских дебютов, режиссер Юрий Мороз на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, 2025 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я резко повзрослела. Папа советовался с психологами по поводу меня, и они говорили: „Либо ваша дочь сейчас из этого выйдет, либо впадет в драму и задержится в этом состоянии“. Я, как персонаж живучий, выкарабкалась быстро. Нужно было заниматься здоровьем, как-то поддерживать отца», — комментировала эти события Дарья.

Чем известна Мороз

Мороз родилась 1 сентября 1983 года в Санкт-Петербурге. Ее дебют в кино состоялся еще в младенческом возрасте в фильме 1984 года «Милый, дорогой, любимый, единственный».

В 2003 году Мороз окончила Школу-студию МХАТ, в 2005-м — продюсерский факультет Высших курсов сценаристов и режиссеров имени Г. Н. Данелии.

Будучи школьницей, Мороз сыграла в лентах «Семьянин», «Черный квадрат», «Русский регтайм», «Кризис среднего возраста». Затем она снималась в проектах «Каменская-2», «Холостяки», «Гибель империи», «12 месяцев», «Оттепель», «Ловушка», «Забытый», «Сильная», «Дирижер», «Волки и овцы», «Дом с лилиями», «Дурак», «А зори здесь тихие», «Преступление», «Настя», «Содержанки», «Триада», «Содержанки-2», «Елки-8», «Содержанки-3», «Анна» и других.

Помимо этого, артистка выступила в качестве режиссера в фильме «Секс. До и после» в 2023 году.

Всего в фильмографии Мороз более 90 работ.

Что известно о личной жизни Мороз

Мороз долгое время встречалась с режиссером Андреем Томашевским, который был старше ее на 10 лет и ради нее даже ушел из семьи. Пара рассталась из-за нежелания Томашевского заводить детей.

В 2009 году актриса познакомилась с режиссером Константином Богомоловым, который пригласил ее на роль молодой вдовы Евлампии Купавиной в свой спектакль «Волки и овцы» по одноименной пьесе Александра Островского. В 2010-м Богомолов и Мороз поженились, в том же году у них родилась дочь Анна. В 2018-м они развелись.

Константин Богомолов и Дарья Мороз Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Мы молодцы! Творческие тандемы распадаются, каждый идет своей дорогой. Я начала заниматься другим театром, он продолжает заниматься своим. Это классно!» — комментировала Мороз развод.

Вскоре после расставания Богомолов женился на журналисте Ксении Собчак. При этом Мороз утверждала, что деятель искусства не бросал ее ради телеведущей.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой», — говорила Дарья.

По словам актрисы, ее дочь Анна прекрасно общается с Собчак.

На настоящий момент неизвестно, состоит ли Мороз с кем-то в отношениях. Исходя из публикаций в соцсети, она проводит время либо одна, либо с дочерью, либо на работе.

Что Мороз говорила про съемки в откровенных сценах

Съемками третьего сезона сериала «Содержанки» занимался отец актрисы Юрий Мороз. На съемочной площадке ему пришлось снимать Дарью в откровенных сценах.

«Когда я оказываюсь с папой на площадке, то чрезмерно расслабляюсь, понимаю, что все будет классно, что можно вообще не париться. Потом себя за это укоряю, начинаю думать, что зря не предложила что-то в этой сцене, не сделала что-то в другой. Готова ли я не просто имитировать секс на экране, а им заняться?» — рассказывала Дарья.

Также она говорила, что больше не планирует сниматься в постельных сценах. Мороз отметила, что точку в этом вопросе поставила в своем режиссерском дебюте «Секс. До и после», вписав 30-секундную откровенную сцену с собой и Вячеславом Чепурченко.

По ее словам, после сериалов «Содержанки» и «Клиника счастья» она получала большое количество сценариев, в которых были постельные сцены, но она отказывалась.

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