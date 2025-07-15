Погода в Москве во вторник, 15 июля: наступает аномальное похолодание?

Температура воздуха в Московском регионе понизится на 7 градусов по сравнению с прошлой неделей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в столице во вторник, 15 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге, действительно ли наступает аномальное похолодание?

Какая погода в Москве сегодня, 15 июля

По данным метеоролога, во вторник изменится циркуляция воздуха и температура в течение всей недели в Москве составит плюс 25–27 градусов, по области — до 29. Такой показатель на 1–2 градуса выше нормы. Вильфанд также отметил, что купальный сезон продолжается.

«Конечно, вода охлаждается из-за осадков, но это будут очень теплые дожди, поэтому температура воды останется высокой», — сказал он.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сегодня в столице с утра плюс 20,9 градуса. Ветер штилевой. Атмосферное давление 744,5 мм рт. ст.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер переменный, 3–8 м/с, при грозе порывистый», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что температура воздуха после душных плюс 30 градусов во вторник понизится до более комфортных плюс 24–27 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст.

В среду, 16 июля, ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 17–19 градусов, днем плюс 25–27 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 15 июля

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в формирование погоды в Санкт-Петербурге вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он оттеснит дождевые облака на юг области, а в Северной столице при переменной облачности обойдется без осадков.

«Температура воздуха плюс 26–28 градусов, в Ленинградской области — плюс 24-29 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал синоптик.

В среду без осадков, ночью плюс 16–18 градусов, днем плюс 27–29 градусов.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июля

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 15 июля, время полыни?

Русалки, березы и погода: народные приметы на день Берегини, 15 июля