Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 15 июля, время полыни?

Уровень пыльцы сегодня, 15 июля, все еще высокий. Что сейчас пылит и почему аллергики начали снова вспоминать про березу?

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Жара отступила! Но вот назвать погоду хорошей тоже не получится: облачно, дождливо, высокая влажность и температура до +23 градусов. Для аллергиков, кстати, такая погода кажется не самой плохой: из-за осадков уровень пыльцы в воздухе несколько снизится.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 15 июля

Наибольшую активность сохраняют злаковые — их цветение продолжается, а уровень пыльцы в воздухе держится на высоких значениях, от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Именно они остаются основным источником обострений поллиноза в эти дни. При этом, несмотря на официально низкие показатели, все больше жалоб появляется на полынь — уровень пыльцы сейчас маленький, но он будет расти в ближайшие дни, поэтому чувствительные люди уже реагируют.

Схожая ситуация и с березой: жалобы от аллергиков продолжают поступать — вероятно, это результат локальных заносов. Если у вас есть чувствительность к березовой пыльце, лучше отнестись к этим сигналам серьезно.

Пыльцы маревых трав в воздухе по-прежнему немного — не выше 10 единиц на кубометр, и пока они не представляют серьезной угрозы.

Общий уровень пыльцы в воздухе сегодня остается повышенным. Особенно уязвимы те, кто чувствителен к злаковым травам и уже начал реагировать на сорные. В таких условиях стоит ограничить длительные прогулки, особенно за городом, пользоваться масками и очищающими фильтрами и обязательно следить за прогнозами на каждый день.