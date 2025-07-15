Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 июля

Силы и средства противовоздушной обороны ночью 15 июля в Верхнедонском районе сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Тип дрона он не раскрыл. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь.

Благодаря действиям российских военных в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Сколько было дронов и какого типа, он не информировал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил он.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах, которые гремели над городом Ельцом в Липецкой области. Как передавал канал, местные жители слышали два взрыва. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

SHOT утверждал, что это работала система противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Канал со слов горожан писал, что от взрывов в разных частях города тряслись окна.

Российская ПВО уничтожила за ночь 55 украинских дронов, сообщила пресс-служба Минобороны. Так, 32 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской, шесть дронов – над акваторией Черного моря.

Кроме того, три БПЛА поразили над территорией Липецкой области. Средства ПВО также уничтожили по одному дрону над Ростовской и Курской областями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В селе Мелихово Корочанского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал частный дом, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали два мирных жителя. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга — баротравма и ушиб руки <…>. Информация о последствиях уточняется», — написал глава области.

Также дежурными силами противовоздушной обороны в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, объявил губернатор региона Александр Гусев. Число и тип уничтоженных дронов он не раскрывал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Кроме того, беспилотная опасность была объявлена в Республике Мордовия, о чем предупредило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорилось в сообщении.

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