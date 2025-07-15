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15 июля 2025 в 06:27

Дрон ВСУ сбили над Ростовской областью

Слюсарь: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Верхнедонском районе Ростовской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Силы и средства противовоздушной обороны ночью 15 июля в Верхнедонском районе сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Тип дрона он не раскрыл. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что дежурными силами противовоздушной обороны в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Сколько было дронов и какого типа, он не информировал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передавал о взрывах, которые гремят над городом Ельцом в Липецкой области. Как информировал канал, местные жители слышали два взрыва. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

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ВСУ
Юрий Слюсарь
Ростовская область
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