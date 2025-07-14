Прорыв войск под Херсон, котлы ВСУ в ДНР: новости СВО вечером 14 июля

Армия России продолжает наступление на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какие новости о ситуации на фронтах СВО известны вечером 14 июля, действительно ли российские войска начали прорываться к Херсону и скоро начнут брать в котлы подразделения ВСУ в ДНР?

Ситуация на фронтах СВО вечером 14 июля, последние новости

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском участке армия России взяла Малиновку: «Хорошо укрепленный форпост площадью более 6,5 кв. км, который позволяет зайти во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном; есть мнение, что активизация боев станет предвестником наступления ВС РФ на Гуляйполе, до которого от Малиновки 15 км».

На Угледарском направлении ВС РФ продвигаются у Темировки и Камышевахи, восточнее Малиевки взяли опорный пункт ВСУ и продолжили бои на окраине села; севернее по фронту отбили участок автодороги на Искру до поворота на Зеленый Гай, атакуют на окраинах Новохатского и Зеленого Гая, сообщил Царев.

«На Покровском фронте, освободив в начале месяца Разино, армия России на 4 км приблизилась к Красному Лиману и подошла к шламоотстойникам у шахты возле Родинского. Штурмуют Новоэкономическое с севера, выбивают ВСУ из Федоровки, Бойковки и в районе Новоторецкого. Севернее этого района, по данным Минобороны РФ, освобожден Маяк. Контроль над поселком позволяет обезопасить фланги и тылы российских частей, наступающих на Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока. У гарнизона ВСУ в этих городах остались только две логистические артерии. Первая идет в Днепропетровскую область через Котлино и Удачное, однако оба села находятся под огневым контролем нашей армии. Вторая трасса связывает Покровск с Павлоградом, за нее идут ожесточенные сражения: командование ВСУ перебрасывает на этот участок подкрепления, поскольку без этой дороги гарнизон ВСУ в Покровске и Мирнограде долго не протянет», — сообщил политик.

По информации Царева, на западном участке Константиновского направления идут бои в районе Попова Яра и Полтавки, восточнее ВС РФ взламывают оборону ВСУ в районе Яблоновка — Русин Яр, атакуют восточные окраины Катериновки.

На Краснолиманском направлении ВС РФ расширяют контроль, продолжаются бои в районе Глущенково — Шандриголово — Новоселовка; на отдельных участках российская армия пробилась к первым позициям обороны противника у Оскольского водохранилища.

«На Купянском фронте ВС РФ продвигаются по линии Красное — Первое — Каменка по направлению к Великому Бурлуку. На Харьковском участке наши ведут бои в Дегтярном, зачистили несколько домов, закрепляются. На восточном фланге — расширяют зону в лесах вдоль границы в районе Мелового. В Волчанске российские штурмовки штурмуют маслозавод, где смогли немного продвинуться. В сумском приграничье ВС РФ со стороны Теткино зашли накануне в Рыжевку и ведут бои за село. Южнее есть тактические успехи в Юнаковке и на северной окраине Мирополья», — заключил политик.

Военкор Александр Коц сообщил в Telegram-канале, что за последние две недели активизировались бои на Покровском участке, в начале июля ВС РФ выбили части ВСУ из села Разино и вошли в Родинское в 4 км от Покровска. ВС РФ удалось перерезать важную трассу, идущую на север и соединяющую город с Добропольем, отметил Коц. Армия России пытается использовать тактику, которая позволила занять Угледар, Авдеевку, Красногоровку, Курахово и ряд других городов в Донбассе. Она заключается в изоляции района боевых действий и лишении снабжения подразделений ВСУ.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что взятие Покровска позволит ВС РФ организовать котлы для ВСУ и выбить с территории ДНР.

«Это крайне важный населенный пункт, логистический узел. Его освобождение даст возможность наступать на Павлоград по дороге на Лозовую по дуге. ВС РФ, атакующие с севера и юга, могут встретиться в Барвенково. Взятие Покровска, другими словами, позволит полностью окружить все оставшиеся группировки в ДНР», — пояснил эксперт.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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