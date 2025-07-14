Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших во взятии Малиновки в Запорожской области, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства Минобороны РФ. Поздравления получили бойцы 38-й отдельной гвардейской Витебской мотострелковой бригады, 1466-го гвардейского мотострелкового полка.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 14 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ применяют списанные британские корабельные мишени

Вооруженные силы Украины применяют списанные в Великобритании беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России, сообщает боец Центра спецназначения «БАРС-Сармат» с позывным Адвокат. Они позволяют обманывать противовоздушную оборону, которая распознает цель как ложную.

По его словам, Россия имеет активную систему ПВО, которую якобы можно «перегружать». Используемые украинской стороной цели «имеют двойное назначение», но ряд российских радиолокационных станций (РЛС) уже получили возможность отслеживать ложные цели. В МО России данную информацию не комментировали.

ВСУ атаковали объект Запорожской АЭС

Три беспилотника ВСУ атаковали накануне, 13 июля, уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал энергообъекта. Уточняется, что критических разрушений и возгорания в результате ЧП не зафиксировано.

Удар был нанесен на расстоянии примерно 250–300 метров от первого энергоблока станции, указывает пресс-служба ЗАЭС. Сейчас специалисты проводят оценку ущерба и изучают обстоятельства инцидента. Работа станции продолжается в штатном режиме. Соблюдаются все необходимые меры предосторожности.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Российский танкист рискнул собой и спас 10 сослуживцев в зоне СВО

Командир танкового взвода с позывным Унга из группировки войск «Восток» сообщил, что в ходе боя за Константинополь в ДНР спас не менее 10 сослуживцев. По его словам, одного из них он спас от пуль, девять других вывел ранеными из окружения, преодолев расстояние в 15 км. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Этот момент стал для российской группировки критическим — так военные сразу попали прямо на вражеские позиции, пояснил Унга. Он отметил, что выбор был только один — штурмовать опорный пункт ВСУ, чтобы вызволить товарища живым, отметил он.

Стало известно, кого удалось пленить при взятии села Карла Маркса

Группа иностранных наемников, сражавшихся на стороне Вооруженных сил Украины, была в числе пленных, взятых российской армией при установлении контроля над селом Карла Маркса на западе Донецкой Народной Республики, рассказал разведчик с позывным Хаски. По его словам, иностранцы находились в одном из домов, который бойцы ВС РФ взяли примерно за пять минут. В МО России данную информацию не комментировали.

«Удавка затягивается»: военкор сообщил об активизации на Донецком фронте

Покровский участок Донецкого фронта активизировался за последние две недели, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, в начале июля ВС РФ выбили части ВСУ из села Разино и, по данным украинских пабликов, вошли в Родинское в четырех километрах от Покровска (Красноармейска). По словам военкора, таким образом ВС РФ удалось перерезать важную трассу, идущую на север и соединяющую город с Добропольем. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По его словам, ВС РФ пытаются провернуть ту же тактику, которая позволила занять Угледар, Авдеевку, Красногоровку, Курахово и ряд других городов. Она заключается в изоляции района боевых действий и отрезании подразделений ВСУ от снабжения. Когда у оказавшегося в котле противника закончатся боеприпасы и провизия, ему придется либо капитулировать, либо попытаться прорваться, что неизбежно приведет к большим потерям.

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