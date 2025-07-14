Боец ВС России рассказал, кого удалось пленить при взятии села Карла Маркса Боец Хаски: ВС России взяли в плен иностранных наемников в селе Карла Маркса

Группа иностранных наемников, сражавшихся на стороне Вооруженных сил Украины, была в числе пленных, взятых российской армией при установлении контроля над селом Карла Маркса на западе Донецкой Народной Республики, рассказал разведчик с позывным Хаски в беседе с ТАСС. По его словам, иностранцы находились в одном из домов, который бойцы ВС РФ взяли примерно за пять минут. В МО России данную информацию не комментировали.

Командир группы взял пленных, причем еще и иностранных пленных, наемники оказались, — сообщил Хаски журналистам.

Ранее командир разведгруппы «Восток» с позывным Изи рассказывал, что отступившие подразделения Вооруженных сил Украины получили приказ полностью уничтожить село Карла Маркса вместе с оставшимися мирными жителями. По его словам, данные основаны на перехваченных радиосообщениях противника.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ несут очень серьезные потери в городе Часов Яр. По его словам, противник «цепляется зубами», но российские военные все равно выбивают его за территорию населенного пункта. Самые ожесточенные сражения происходят на левом фланге. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.