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13 июля 2025 в 21:18

«Цепляется зубами»: Пушилин заявил о крупных потерях ВСУ в Часове Яре

Пушилин: ВСУ несут очень серьезные потери в Часове Яре

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские военные несут очень серьезные потери в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики, написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник «цепляется зубами», но российские военные все равно выбивают его за территорию населенного пункта.

В Минобороны РФ пока эту информацию не комментировали.

Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери, — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила за неделю 694 украинских БПЛА. Он уточнил, что 300 дронов уничтожено в Донецке и Макеевке, еще 394 — в Горловке.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Мелихово Корочанского района украинский беспилотник атаковал частный дом. По его словам, в результате были ранены два мирных жителя. Их доставили в больницу Белгорода.

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