Мирные жители пострадали при ударе дронов ВСУ по Белгородской области Гладков: в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ ранены два человека

В селе Мелихово Корочанского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал частный дом, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали два мирных жителя. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга — баротравма и ушиб руки <…>. Информация о последствиях уточняется, — написал глава области.

Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор.

Гладков также сообщил об изменениях алгоритмов оповещения населения в Белгороде в связи с атаками беспилотников. Как пояснил политик, сирена будет включиться на минуту, за которой последует голосовое оповещение об опасности. Когда угроза минует, об этом известят по громкоговорителям.

Ранее стало известно, что артиллерийский обстрел украинских военных накрыл город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил Гладков, в результате попадания снаряда в жилой дом погиб один гражданский человек, само здание получило серьезные разрушения.