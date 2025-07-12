ВСУ из артиллерийской установки убили мирного жителя Шебекино

Украинские войска накрыли город Шебекино, расположенный в Белгородской области, артиллерийским огнем, в результате чего погиб один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, снаряд ВСУ попал в частный дом, вызвав значительные повреждения строения.

Вновь погиб мирный житель. Еще один трагический день для нашего региона. В городе Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина. Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью, — написал глава области.

Ранее представители Министерства обороны России сообщили о ликвидации шести украинских беспилотников в небе над территорией Белгородской области в период с 12:00 по 14:40 мск. По их словам, дроны ВСУ в это время также были уничтожены бойцами ПВО над Ставропольским краем и водами Азовского моря.

Также солдаты армии Украины запустили дрон по спортивному комплексу «Белгород-Арена», в результате чего стадион получил повреждения. После попадания беспилотника ВСУ на крыше строения вспыхнул пожар.