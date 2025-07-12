Дрон ВСУ упал на спортивную арену в Белгороде

Беспилотник ВСУ упал на территорию спортивного комплекса «Белгород-Арена», сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, после этого начался пожар, сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

По данным Telegram-канала SHOT, обломки дрона упали на крышу «Арены». Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью. По данным ведомства, атака ВСУ была отражена в период с 08:50 до 09:50 мск.

До этого в оборонном ведомстве уточняли, что в ночь на 12 июля российские войска пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты в шести регионах и акваториях двух морей. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника.

Между тем командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения осуществляют продвижение в Сумской области малыми группами, что позволяет растянуть силы ВСУ. По его словам, в настоящий момент на этом направлении проводится кропотливая работа, на разных участках ведутся действия наступательного характера.