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Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 08:10

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 12 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 — над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Краснодарского края и один – над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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