Три десятка дронов атаковали российские регионы за ночь

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами шесть регионов России в ночь на субботу, 12 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты и перехвачены 33 воздушных цели.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что почти половина дронов пришлась на Брянскую область, там сбили 16 целей. Еще четыре беспилотника уничтожили в Крыму, три — над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Также пять летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обрушении пятиэтажного дома в Алешках в результате украинской атаки. По его словам, десятки людей все еще находятся под завалами. При этом противник запускает беспилотники, не давая вытащить людей из-под обломков.