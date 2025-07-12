Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 08:02

Три десятка дронов атаковали российские регионы за ночь

Средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами шесть регионов России в ночь на субботу, 12 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты и перехвачены 33 воздушных цели.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что почти половина дронов пришлась на Брянскую область, там сбили 16 целей. Еще четыре беспилотника уничтожили в Крыму, три — над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Также пять летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обрушении пятиэтажного дома в Алешках в результате украинской атаки. По его словам, десятки людей все еще находятся под завалами. При этом противник запускает беспилотники, не давая вытащить людей из-под обломков.

Минобороны РФ
ПВО
дроны
беспилотники
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова назвала три вещи, которые просили украинские пленные
Стала известна личность сбившего толпу пешеходов в Москве
Лариса Долина внезапно появилась на публике без макияжа
Готовим картофельно-капустные котлеты с секретом — бюджетно и вкусно
На сотрудника фирмы компаньона Коломойского повесили 19 млн рублей долга
Мерцу напомнили, что России известно место производства Taurus
Производящее электронику предприятие на Украине сровняли с землей
В России предложили еще один способ избавиться от телефонных мошенников
Врач раскрыла, какой опасностью грозит недостаточное употребление воды
Россиян предупредили о риске получить штраф не выходя из дома
«Невозможно»: в США высказались о судьбе новых регионов России
Вкуснее, чем мясо по-французски! Запеканка на ужин за 30 минут
Украинцы стали чаще сливать координаты военкоматов на фоне ударов по ним
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика
Рубиновые капли! Готовим густое варенье из вишни и красной смородины
Три десятка дронов атаковали российские регионы за ночь
Вклады всё. ЦБ назвал самый доходный актив в 2025-м: как получить максимум
Артиллеристы ВСУ бьют по своим под Харьковом: новости СВО на утро 12 июля
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 июля
Зеленского назвали главным препятствием Трампа на пути к миру
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.