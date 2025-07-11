В российском городе обрушилась пятиэтажка из-за авиаудара ВСУ Сальдо заявил об обрушении пятиэтажного дома в Алешках из-за удара ВСУ

Пятиэтажный дом обрушился в Алешках Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. По его словам, под завалами остаются люди. На место удара выдвинулись сотрудники оперативных служб.

Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители, — сказал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом за прошедшие сутки сбиты и подавлены 70 украинских беспилотников. По его словам, под удар попали 55 населенных пунктов в 12 муниципалитетах.

До этого Гладков заявил, что свыше 400 объектов социальной инфраструктуры Белгородской области были повреждены вследствие ударов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, речь идет в том числе о домах культуры, школах и детских садах. Он добавил, что белгородские власти заканчивают подсчет средств, необходимых для восстановления соцобъектов. Также уже подсчитано, сколько денег потребуется для ремонта дорог.