Десятки беспилотников сбили за сутки над российским регионом Гладков: 70 украинских беспилотников сбили за сутки над Белгородской областью

Над Белгородской областью за прошедшие сутки сбиты и подавлены 70 украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Под удар попали 55 населенных пунктов в 12 муниципалитетах.

Выпущен 141 боеприпас, погибли четыре мирных жителя, пострадал один человек. Также в больнице скончался 22-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время обстрела 25 мая 2024 года. Выявлены повреждения 11 многоквартирных домов, двух предприятий, коммерческого объекта, 18 частных домовладений и 23 транспортных средств.

Ранее Гладков заявил, что свыше 400 объектов социальной инфраструктуры Белгородской области были повреждены вследствие ударов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, речь идет в том числе о домах культуры, школах и детских садах. Он добавил, что белгородские власти заканчивают подсчет средств, необходимых для восстановления соцобъектов. Также уже подсчитано, сколько денег потребуется для ремонта дорог.

До этого Гладков обратил внимание, что украинские войска продолжают попытки прорыва на территорию Белгородской области, однако все они успешно отражаются российскими военными. Он также обвинил противника в целенаправленных обстрелах школ и детских садов и ударах по мирным жителям региона.