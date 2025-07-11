Гладков заявил о сознательных ударах по мирным жителям Белгородской области Гладков: ВСУ осознанно бьют по детям и старикам в Белгородской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проводят осознанные и целенаправленные обстрелы школ и детских садов, нанося удары по мирным жителям Белгородской области, заявил в беседе с ТАСС губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные пытаются убить «всех без разбора».

Это осознанные действия врага, который бьет и пытается убить маленьких, больших, стариков, взрослых — всех без разбора, – заявил Гладков.

Губернатор также отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются российскими войсками. Напряженная обстановка в регионе сохраняется уже несколько лет и попыток со стороны ВСУ проникнуть на территорию области было множество, уточнил Гладков.

До этого Гладков заявил, что два человека пострадали при падении обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгороде. В хуторе Колотиловском Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Гладков пояснил, что в результате случившегося один человек погиб, еще двое получили ранения.