Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 15:47

Уборка сена в российском регионе закончилась взрывом и гибелью человека

Гладков: мужчина погиб при взрыве мины во время уборки сена под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В хуторе Колотиловском Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу. Нет слов, чтобы утешить его близких. Скорбим вместе с вами. 17-летнего парня и другого мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ, — написал он.

По предварительной информации, у подростка тупая травма живота. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, он продолжит лечение амбулаторно.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. Среди них — пятилетний ребенок, добавил глава региона.

Каждый беспилотник Вооруженных сил Украины, который атаковал пляж в Курске, был снаряжен пятью килограммами пластита. Они, в свою очередь, были начинены поражающими элементами.

Белгородская область
погибшие
мины
взрывы
пострадавшие
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в уазике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Американская компания поставила мировой рекорд по капитализации
«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК
Собака спасла от оползня жителей целой деревни
«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве
Раскрыты детали гибели росгвардейца при атаке ВСУ в Курске
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274
Военэксперт оценил потенциал сеток от БПЛА на машинах скорой помощи
Невролог рассказал, что делать при болях в сердце в жаркую погоду
Мужчина обнаружил неожиданный подарок в куртке из секонд-хенда
«Обещать — не значит жениться»: политолог о заявлениях ЕС про помощь Киеву
Дальше
Самое популярное
Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.