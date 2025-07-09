Уборка сена в российском регионе закончилась взрывом и гибелью человека Гладков: мужчина погиб при взрыве мины во время уборки сена под Белгородом

В хуторе Колотиловском Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу. Нет слов, чтобы утешить его близких. Скорбим вместе с вами. 17-летнего парня и другого мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ, — написал он.

По предварительной информации, у подростка тупая травма живота. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, он продолжит лечение амбулаторно.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. Среди них — пятилетний ребенок, добавил глава региона.

Каждый беспилотник Вооруженных сил Украины, который атаковал пляж в Курске, был снаряжен пятью килограммами пластита. Они, в свою очередь, были начинены поражающими элементами.