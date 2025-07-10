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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 09:19

Два жителя Белгорода попали в больницу из-за атаки ВСУ

Гладков: в Белгороде мужчина и женщина получили ранения при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали при падении обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, другие последствия атаки уточняется.

Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу Белгорода, — написал он.

Днем ранее в хуторе Колотиловском Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Гладков пояснил, что в результате случившегося один человек погиб, еще двое получили ранения.

Мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу. 17-летнего парня и другого мужчину доставили в Краснояружскую больницу. Предварительно, у подростка тупая травма живота. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, он продолжит свое лечение амбулаторно.

8 июля в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали два человека. В числе раненых 14-летний подросток.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
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