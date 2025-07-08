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08 июля 2025 в 21:05

При обстреле Шебекино пострадали женщина и 14-летний подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали два человека, в том числе 14-летний подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, оперативные службы работают на месте, уточняются последствия обстрела.

Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них — 14-летний ребенок, — говорится в сообщении.

У подростка диагностирована резаная рана стопы — его доставят в детскую больницу. Вторая пострадавшая, женщина, самостоятельно обратилась за медицинской помощью, предварительно, у нее выявлена баротравма. Также повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного дома, частный дом, коммерческое здание, перебита линия электропередачи. Осколками посечен автомобиль.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о временном отключении электроэнергии в одном населенном пункте региона из-за повреждения ЛЭП во время атаки ВСУ. По его словам, также оказались повреждены крыши двух частных домов и оконные стекла в одном доме и квартире.

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Вячеслав Гладков
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