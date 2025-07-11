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11 июля 2025 в 03:53

Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

Гладков: ВСУ безуспешно пытаются прорваться на территорию Белгородской области

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины продолжают попытки прорыва на территорию Белгородской области, но все они успешно отражаются российскими войсками, заявил в интервью ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, напряженная обстановка в регионе сохраняется уже несколько лет и попыток со стороны ВСУ проникнуть на территорию области было множество.

У нас напряжение обстановки есть в течение нескольких лет, и было достаточно много попыток (ВСУ прорваться в Белгородскую область. — NEWS.ru). Действительно Краснояружские события — то, что произошло совсем недавно, и наши войска успешно отразили эту атаку, — подчеркнул глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что два человека пострадали при падении обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгороде. Днем ранее в хуторе Колотиловский Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства.

Гладков пояснил, что в результате случившегося один человек погиб, еще двое получили ранения. Также при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали два человека. В числе раненых 14-летний подросток.

Вячеслав Гладков
ВСУ
Белгородская область
оборона
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