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Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 11:13

Стало известно об отражении новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Минобороны: силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, атака ВСУ была отражена в период с 08:50 до 09:50 мск.

12 июля в период с 08:50 мск до 09:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении министерства.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что в ночь на 12 июля российские войска пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты в шести регионах и акваториях двух морей. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника.

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения осуществляют продвижение в Сумской области малыми группами, что позволяет растянуть силы ВСУ. По его словам, в настоящий момент на этом направлении проводится кропотливая работа, на разных участках ведутся действия наступательного характера.

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