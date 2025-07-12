Стало известно об отражении новой атаки ВСУ на Белгородскую область Минобороны: силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, атака ВСУ была отражена в период с 08:50 до 09:50 мск.

12 июля в период с 08:50 мск до 09:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении министерства.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что в ночь на 12 июля российские войска пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты в шести регионах и акваториях двух морей. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника.

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения осуществляют продвижение в Сумской области малыми группами, что позволяет растянуть силы ВСУ. По его словам, в настоящий момент на этом направлении проводится кропотливая работа, на разных участках ведутся действия наступательного характера.