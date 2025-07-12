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Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 15:34

Новая атака БПЛА ВСУ на российские регионы провалилась

МО России: силы ПВО почти за три часа сбили восемь БПЛА над территориями страны

Фото: МО РФ

Российские бойцы сил противовоздушной обороны ликвидировали восемь украинских беспилотников над территориями Белгородской области, Ставропольского края и акваторией Азовского моря, сообщили представители Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По их словам, атаки были отражены в период с 12:00 по 14:40 мск.

В период с 12:00 мск до 14:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Ставропольского края, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что армия Украины нанесла удар по стадиону «Белгород Арена», использовав для атаки БПЛА. В результате падения дрона загорелась крыша спортивного комплекса. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

После губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атака украинского БПЛА произошла в тот момент, когда на стадионе проводилось занятие. Пожарные до сих пор занимаются тушением кровли, которая позже будет обязательно восстановлена, отметил глава региона.

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