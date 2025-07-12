Гладков раскрыл подробности удара ВСУ по «Белгород Арене» Гладков: ВСУ ударили по «Белгород Арене» в момент, когда там проходили занятия

Беспилотник ВСУ ударил по спортивному комплексу «Белгород Арена» в момент, когда там проходили занятия, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что пожарные до сих пор продолжают тушить крышу здания.

Один из БПЛА ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли — пожарные расчеты на месте занимаются его ликвидацией, — написал он.

Гладков подчеркнул, что кровля объекта будет восстановлена. На место также приедет местный министр здравоохранения Оксана Козлитина, добавил он.

Об атаке ВСУ на «Белгород Арену» стало известно в субботу, 12 июля. Дрон упал на крышу спорткомплекса. По предварительным данным, пострадавших не было.

До этого в Минобороны РФ уточнили, что в ночь на 12 июля российские войска пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты в шести регионах и акваториях двух морей. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника.