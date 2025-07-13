Пушилин раскрыл, сколько беспилотников перехватил «Купол Донбасса»

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила за неделю 694 украинских БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что 300 дронов уничтожено в Донецке и Макеевке, еще 394 — в Горловке. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю перехвачено 694 вражеских беспилотника, — отметил Пушилин.

Глава республики добавил, что украинские войска пытались атаковать Донецкий машиностроительный завод с помощью беспилотника «Чаклун». По его словам, дрон был оснащен самодельным зарядом со встроенным механизмом подрыва. В Макеевке был перехвачен FPV-дрон мультироторного типа, направленный в сторону жилых домов.

По данным Пушилина, в Горловке операторы БПЛА уничтожили беспилотник «Вектор». Этот дрон предназначен для транспортировки ударных коптеров для атаки на гражданские объекты.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Мелихово Корочанского района украинский беспилотник атаковал частный дом. По его словам, в результате были ранены два мирных жителя. Их доставили в больницу Белгорода.