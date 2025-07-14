Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 12:14

«Пауза неизбежна»: в США предупредили Киев о приостановке поставок ВСУ

AC: Вашингтон в будущем может вновь приостановить поставки оружия ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вашингтон в будущем может вновь приостановить поставки оружия ВСУ, передает The American Conservative. По словам аналитиков, такое развитие событий ожидается на фоне проблем с запасами военных ресурсов. Они отметили, что соответствующие паузы говорят о неспособности США быть в первых рядах на внешнеполитической арене. В частности, Вашингтон берет на себя слишком много, что является следствием устаревшей американской внешней политики «первенства», на которую он продолжает опираться, объяснили авторы статьи.

Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится, — сказано в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп в комментарии для СМИ сообщил, что готовится к важному заявлению по России, которое должно быть озвучено в понедельник, 14 июля. Однако Трамп не стал раскрывать, о чем конкретно он хочет объявить.

ВСУ
США
поставки
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер режиссер «Каменской» Юрий Мороз: что известно, причина смерти
На Украине женщину осудили за публикации против УПЦ
Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море
Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото
Фельдшер дал советы, как охладиться в жару без последствий для здоровья
Медведчук раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для своих избирателей
Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в российской клинике
Россияне не заметили землетрясение магнитудой 5,5
Составлен список стран «коалиции желающих», готовых воевать за Украину
«Ощущение отдушины»: кинокритик о становлении Мороза как режиссера
В Госдуме ответили, какую цену заплатит Европа за поставки оружия ВСУ
Еще одна европейская страна мешает ЕС ввести санкции против России
Мошенники начали «продавать» дешевые авиабилеты в Геленджик
Названы неочевидные причины «раскалывания» головы по ночам
В российском регионе произошло массовое отключение электроснабжения
Террористка Хатико, британский БПЛА, адский приказ: ВСУ атакуют РФ 14 июля
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил
Песков раскрыл, чем важен визит Келлога на Украину для России
В Кремле отреагировали на желание Шереметева вернуться на родину
«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.