Вашингтон в будущем может вновь приостановить поставки оружия ВСУ, передает The American Conservative. По словам аналитиков, такое развитие событий ожидается на фоне проблем с запасами военных ресурсов. Они отметили, что соответствующие паузы говорят о неспособности США быть в первых рядах на внешнеполитической арене. В частности, Вашингтон берет на себя слишком много, что является следствием устаревшей американской внешней политики «первенства», на которую он продолжает опираться, объяснили авторы статьи.

Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится, — сказано в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп в комментарии для СМИ сообщил, что готовится к важному заявлению по России, которое должно быть озвучено в понедельник, 14 июля. Однако Трамп не стал раскрывать, о чем конкретно он хочет объявить.