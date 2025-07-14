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14 июля 2025 в 15:12

Белоусов поздравил участников взятия Малиновки в Запорожской области

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших во взятии Малиновки в Запорожской области, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства Минобороны РФ. Поздравления получили бойцы 38-й отдельной гвардейской Витебской мотострелковой бригады, 1466-го гвардейского мотострелкового полка.

В тяжелых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе, — сказал Белоусов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По данным ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Военный корреспондент Борис Рожин считает, что это открывает российским войскам дороги во фланг ВСУ в населенных пунктах Зеленый Гай и Червоное, а также далее — вглубь Запорожской области. По его словам, потеря Малиновки стала крупным ударом для всей группировки украинской армии на Гуляйполевском направлении.

Он добавил, что в боях за Малиновку ВСУ потеряли свыше батальона одними лишь убитыми, не учитывая раненых и пропавших без вести. Минобороны России не комментировало данные сведения.

Минобороны РФ
Андрей Белоусов
Запорожская область
спецоперация
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