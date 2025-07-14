Военкор объяснил значение взятой Малиновки

Взятие села Малиновка открывает российским войскам дороги во фланг ВСУ в населенных пунктах Зеленый Гай и Червоное, а также далее вглубь Запорожской области, заявил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, потеря этого села стала крупным ударом для всей группировки украинской армии на Гуляйполевском направлении.

Потеря Малиновки стала крупным ударом для всей группировки ВСУ на Гуляйполевском направлении. Подразделениям группировки войск «Восток» открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоное, далее вглубь Запорожской области, — написал Рожин.

Он добавил, что в боях за Малиновку ВСУ потеряли свыше батальона одними лишь убитыми, не учитывая раненых и пропавших без вести. Также, по его словам, российские войска зачистили более 650 строений. Минобороны России не комментировало данные сведения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По данным ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».