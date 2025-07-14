Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 12:57

Военкор объяснил значение взятой Малиновки

Военкор Рожин: взятие Малиновки открывает пути вглубь Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие села Малиновка открывает российским войскам дороги во фланг ВСУ в населенных пунктах Зеленый Гай и Червоное, а также далее вглубь Запорожской области, заявил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, потеря этого села стала крупным ударом для всей группировки украинской армии на Гуляйполевском направлении.

Потеря Малиновки стала крупным ударом для всей группировки ВСУ на Гуляйполевском направлении. Подразделениям группировки войск «Восток» открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоное, далее вглубь Запорожской области, — написал Рожин.

Он добавил, что в боях за Малиновку ВСУ потеряли свыше батальона одними лишь убитыми, не учитывая раненых и пропавших без вести. Также, по его словам, российские войска зачистили более 650 строений. Минобороны России не комментировало данные сведения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По данным ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Россия
СВО
Украина
сёла
контроль
логистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море
Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото
Фельдшер дал советы, как охладиться в жару без последствий для здоровья
Медведчук раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для своих избирателей
Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в российской клинике
Россияне не заметили землетрясение магнитудой 5,5
Составлен список стран «коалиции желающих», готовых воевать за Украину
«Ощущение отдушины»: кинокритик о становлении Мороза как режиссера
В Госдуме ответили, какую цену заплатит Европа за поставки оружия ВСУ
Еще одна европейская страна мешает ЕС ввести санкции против России
Мошенники начали «продавать» дешевые авиабилеты в Геленджик
Названы неочевидные причины «раскалывания» головы по ночам
В российском регионе произошло массовое отключение электроснабжения
Террористка Хатико, британский БПЛА, адский приказ: ВСУ атакуют РФ 14 июля
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил
Песков раскрыл, чем важен визит Келлога на Украину для России
В Кремле отреагировали на желание Шереметева вернуться на родину
«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе
«Было много слов о дороговизне»: Песков об американских поставках ВСУ
Жертв удара ВСУ по пляжу в Курске наградят посмертно
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.