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14 июля 2025 в 12:03

ВСУ массово запустили ботов в соцсети из-за потерь под Сумами

Бригада ВСУ под Сумами заказала информкампанию в соцсетях из-за высоких потерь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командиры 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая терпит большие потери в Сумской области, заказали информационную кампанию по поддержке солдат в социальных сетях, сообщили источники в российских силовых структурах. По их словам, которые приводит ТАСС, анонимные аккаунты массово пишут комментарии под различными публикациями.

Командование 82-й ОДШБр ВСУ заказало информационную кампанию в соцсетях: анонимные пользователи, используя приобретенные на специализированных ресурсах аккаунты, массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения, — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что ранее бригада действовала на Курском направлении. После этого ее перебросили под Сумы, и в настоящее время она несет большие потери.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Сумском направлении, несмотря на огромные потери, пытаются отбить утраченные позиции — российские войска отражают контратаки, наступают в Юнаковке и приграничных лесных массивах. За сутки украинские подразделения предприняли пять безуспешных контратак: рядом с селом Садки и по две около Андреевки и Яблоновки; всего было задействовано свыше 30 человек, из которых более половины уничтожены.

Минобороны России данные сведения не комментировало.

Украина
Сумская область
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