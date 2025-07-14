Ситуация в Курской области утром 14 июля: что в Сумской, огромные потери

Ситуация в Курской области утром 14 июля: что в Сумской, огромные потери

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 14 июля 2025 года, где ВСУ несут огромные потери?

Ситуация в Курской области утром 14 июля

На Теткинском направлении в течение суток ВСУ не предпринимали попыток прорыва на российскую территорию; украинские войска восстанавливали боеспособность за счет «насильно мобилизованных» граждан, переброшенных с полигонов во Львовской и Одесской областях, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши подразделения ВДВ продвинулись в окрестностях Бессаловки, выбив оккупантов из нескольких опорных пунктов, закрепляются на занятых позициях. В результате комплексного огневого поражения „северяне“ уничтожили на отдалении от госграницы артиллерийское орудие и бронированную машину ВСУ», — добавил источник.

Ранее российские мотострелки выбили ВСУ с позиций в Рыжевке, зачистили несколько домовладений; десантники взяли несколько лесополос в окрестностях Бессаловки, закреплялись на занятых рубежах, писал «Северный ветер».

Украинская сторона предприняла безуспешную контратаку рядом с Рыжевкой — больше половины вээсушников уничтожены, остальные бежали на исходные позиции, утверждал источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что происходит в Сумской области утром 14 июля

На Сумском направлении ВСУ, несмотря на огромные потери, пытаются отбить утраченные позиции — ВС РФ отражают контратаки, наступают в Юнаковке и приграничных лесных массивах, сообщил «Северный ветер».

«Наши морпехи, сломив ожесточенное сопротивление противника, выбили врага из опорного пункта в приграничном лесном массиве, закрепляются. Подразделения ВДВ „северян“ продвинулись к южной части Юнаковки, зачистив несколько домовладений, а также выбили украинских оккупантов из наблюдательных пунктов в прилегающих лесополосах», — пишут авторы.

За сутки ВСУ предприняли пять безуспешных контратак: рядом с селом Садки и по две около Андреевки и Яблоновки; всего было задействовано свыше 30 человек, из которых более половины уничтожены, девять остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы бежали в обратном направлении, утверждает источник.

«Родственники военнослужащих ВСУ безуспешно пытаются найти местные волонтерские организации, занимающиеся поиском пропавших без вести. Однако единственным достоверным источником информации о судьбах их родных и близких остаются специализированные российские ресурсы, в том числе наш бот обратной связи», — напомнил канал.

Как утверждает источник, командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ заказало информационную кампанию в соцсетях: анонимные пользователи, используя приобретенные на специализированных ресурсах аккаунты, массово пишут комментарии в поддержку военнослужащих подразделения.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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